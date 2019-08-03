ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق محدود بمصنع منظفات بالمنطقة الصناعية في سوهاج

السبت 03/أغسطس/2019 - 07:58 ص
سيارات إطفاء
سيارات إطفاء
خالد رياض
اندلع حريق محدود بكراتين فارغة داخل مصنع منظفات بالمنطقة الصناعية الثالثة بحي الكوثر وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بنشوب حريق محدود بكمية من المخلفات بمصنع منظفات بالمنطقة الصناعية الثالثة حي الكوثر، بجوار السور من الداخل " ملك" محمد. م" ٥٨ عاما صاحب مصنع ويقيم بندر أخميم، تم السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال صاحب المصنع افاد بأن سبب الحريق حدوث إشتعال ذاتي بكراتين المنظفات الفارغة دون حدون ثمة تلفيات ونفي الشبهة الجنائية، أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

ترشيحاتنا

تجنب الأطعمة الحارة والتقليل من القهوة... نصائح لـ تحسين عملية الهضم

موجز التوك شو.. القومي للطفولة: فيديوهات أحمد حسن وزينب عقوبتها السجن 5 سنوات.. مصطفى بكري يكشف حقيقة اقتحام مسجد الحسين

حازم إمام: جروس وتاكيس أفضل مدربى الدورى المصرى الموسم الماضى

تشريح جثة شخص متحللة عثر عليها داخل شقته بالزيتون

ابنك عنيد؟.. استشارى نفسي تكشف عن كيفية التعامل مع الطفل العنيد

شاهد.. لحظة خروج قطار شحن عن مسار قضبان سكة حديد

جوجل يحتفل بميلاد مديحة كامل.. ماتت صائمة وأوصت بألا يلمس جسدها أحد.. فيديو نادر

نشرة الفن.. هالة صدقى تنهار فى عزاء والدتها.. وأصالة توجه رسالة لصديقتها الخائنة

20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي

تعرف على مراحل تشطيب الشقة الــ12

موجز التوك شو.. القومي للطفولة: فيديوهات أحمد حسن وزينب عقوبتها السجن 5 سنوات.. مصطفى بكري يكشف حقيقة اقتحام مسجد الحسين

موجز الرياضة.. اتحاد «كونميبول» يقرر إيقاف ميسي.. حقيقة انضمام إمام عاشور لـ الزمالك..حازم إمام يكشف عن أفضل مدربي الدوري

مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي

رسميا.. إيقاف الأسطورة ميسي 3 أشهر دوليا.. وتغريمه 50 ألف دولار

النشرة الليلية.. جوجل يحتفل بميلاد مديحة كامل.. إيقاف الأسطورة ميسي 3 أشهر

علاء عبد الغني يشيد بمهاجم المقاولون العرب الجديد

علاج الاسهال بالأعشاب.. وسائل طبيعية للشعور بالارتياح

حازم إمام: جروس وتاكيس أفضل مدربى الدورى المصرى الموسم الماضى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي

مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي

بـ هوت شورت وبليزر.. غادة عادل تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير