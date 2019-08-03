حريق محدود بمصنع منظفات بالمنطقة الصناعية في سوهاج

اندلع حريق محدود بكراتين فارغة داخل مصنع منظفات بالمنطقة الصناعية الثالثة بحي الكوثر وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق.



تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بنشوب حريق محدود بكمية من المخلفات بمصنع منظفات بالمنطقة الصناعية الثالثة حي الكوثر، بجوار السور من الداخل " ملك" محمد. م" ٥٨ عاما صاحب مصنع ويقيم بندر أخميم، تم السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.



بسؤال صاحب المصنع افاد بأن سبب الحريق حدوث إشتعال ذاتي بكراتين المنظفات الفارغة دون حدون ثمة تلفيات ونفي الشبهة الجنائية، أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.



