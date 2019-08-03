المجلس العسكري السوداني والمعارضة يتفقان على الوثيقة الدستورية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

قناة السويس تسجل أعلى معدل عبور سفن وحمولات في تاريخها

9 مرشحين قدموا ملفاتهم لانتخابات الرئاسة في تونس

قرقاش: اتفقنا مع السعودية على استراتيجية المرحلة المقبلة في اليمن

بعد انسحابها من المعاهدة النووية.. أميركا تطور صواريخ جديدة

عقوبات أمريكية جديدة تستهدف روسيا على خلفية قضية سكريبال



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



واهتمت "الراي" بتصريحات رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، بأن قناة السويس شهدت، الجمعة، أكبر حركة عبور وحمولات منذ إنشائها، مضيفًا أن قناة السويس سجلت اليوم عبور 81 سفينة في الاتجاهين، بحمولة 6.1 مليون طن، وهو أعلى رقم قياسي في عدد السفن العابرة، والحمولات اليومية في تاريخ القناة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الوطن" بأن وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات أعلن في مؤتمر صحفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أن المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.



وأشارت مسودة الوثيقة الدستورية، إلى أن جهاز المخابرات العامة سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية.



وذكرت "الراي" أن تسعة مرشحين قدموا ملفاتهم إلى الآن للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 15 سبتمبر المقبل في تونس، فيما لم تعلن أبرز الأحزاب السياسية التونسية عن مرشحيها، كما قال نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح صحفي، أن باب تقديم الترشحات مازال مفتوحا حتى التاسع من اغسطس الجاري.



ونقلت "القبس" عن بيان للرئاسة التونسية قوله إن الرئيس المؤقت محمد الناصر مدد حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة شهر.



وأفادت "الجريدة" بأن وزير الدولة الإمارتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، أكد أن عادة انتشار قواتنا في اليمن بالاتفاق مع السعودية، ‎مشيرا إلى أن الموقف الإماراتي ثابت والتنسيق مع السعودية في أفضل حالاته مشددا على أن الشراكة السعودية الاماراتية صلبة وباقية وممتدة، مضيفًا: "اتفقنا مع السعودية على استراتيجية المرحلة المقبلة في اليمن مضيفًا أن موقف البلدين مشترك أيضا في الملف الإيراني مشيرًا إلى أن الإمارات والسعودية تغلبان العمل السياسي على المواجهة في الملف الإيراني".



دوليًا، نقلت "الأنباء" عن بيان أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قوله الولايات المتحدة ستسرع عملية تطوير صواريخ أرض- جو جديدة بعد الخروج من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى مع روسيا.



وأضاف البيان: "الآن وقد انسحبنا، ستواصل وزارة الدفاع تطوير هذه الصواريخ (أرض- جو) التقليدية في رد حذر على تحركات روسيا"."





وقالت "الراي" إن البلغارية كريستالينا جورجييفا عينت رسميا الجمعة مرشحة من جانب الاتحاد الأوروبي لإدارة صندوق النقد الدولي، على ما أعلن وزير المال الفرنسي برونو لو مير الذي نظم عملية التصويت.



وذكرت "الوطن" أن الولايات المتحدة فرضت مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، على خلفيّة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في سالزبري البريطانيّة عام 2018، حيث وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأمريكية مورجان أورتاجوس في بيان، إنّ واشنطن ستُعارض أيَّ مساعدة لموسكو "من جانب المؤسّسات الماليّة الدوليّة"، وستُقيّد وصول المصارف الأمريكية إلى سوق الديون السياديّة الروسيّة، وستحدّ من صادرات السّلع والتكنولوجيا إلى روسيا.

