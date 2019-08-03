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عقوبات أمريكية جديدة تستهدف روسيا على خلفية قضية سكريبال

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:08 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
فرضت الولايات المتحدة السبت مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، على خلفيّة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في سالزبوري البريطانيّة عام 2018.

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأمريكية مورجان أورتاجوس في بيان، إنّ واشنطن ستُعارض أيَّ مساعدة لموسكو "من جانب المؤسّسات الماليّة الدوليّة"، وستُقيّد وصول المصارف الأمريكية إلى سوق الديون السياديّة الروسيّة، وستحدّ من صادرات السّلع والتكنولوجيا إلى روسيا.

وأضافت: "العقوبات الجديدة على روسيا ستدخل حيز التنفيذ بعد 15 يومًا وستظل مفروضة لمدة لا تقل عن عام".

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