النشرة الليلية.. جوجل يحتفل بميلاد مديحة كامل.. إيقاف الأسطورة ميسي 3 أشهر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار اليوم عددا من الأخبار المهمة نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير التالي:
جوجل يحتفل بميلاد مديحة كامل.. ماتت صائمة وأوصت بألا يلمس جسدها أحد.. فيديو نادر
يحتفل اليوم الموقع العالمي «جوجل» بذكرى ميلاد الفنانة الرقيقة «مديحة كامل»، والتي ولدت في الإسكندرية عام 1948 وتوفت عن عمر يناهز 48 عامًا في شهر رمضان بعد أدائها لصلاة الفجر جماعة ليجدوها وقد صعدت روحها إلى السماء في الصباح.
بلاغ للنائب العام ضد فيديوهات أحمد حسن وزينب
أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الامين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، المستشار نبيل احمد صادق، بواقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعرف باسم فيديوهات "أحمد حسن وزينب".
بـ هوت شورت وبليزر.. غادة عادل تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير
نشر المصور الفوتوغرافى خالد فضه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا جديدة للفنانة غادة عادل من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
حاولت الانتحار.. والد المتهمة بقتل طفلي زوجها بـ البحيرة يكشف مفاجآت جديدة.. فيديو و صور
نفى والد المتهمة بقتل طفلي زوجها بالبحيرة الاتهامات المنسوبة لابنته وقال طايل عوض فرج، والد المتهمة "هناء" إن ابنته تزوجت أنور والد الأطفال فى بداية عام 2019 وبعد شهرين من زواجها توفي الطفل الأصغر وتم عرض جثة الطفل علي مفتش صحة مستشفى حوش عيسي المركزي وأقر عدم وجود أي شبهة جنائية وأن الطفل توفي إثر إصابته بثقب في القلب، وطلبنا وقتها عرض جثة الطفل على الطبيب الشرعي لإبعاد الشبهة عن ابنتي، إلا أن والده رفض وتم دفن جثة الطفل.
رسميا.. إيقاف الأسطورة ميسي 3 أشهر دوليا.. وتغريمه 50 ألف دولار
قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم " كونميبول" إيقاف الأسطورة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين لمدة ثلاثة أشهر بسبب اتهامه لمسؤولي الاتحاد بالفساد وذلك عقب خروج منتخب الأرجنتين أمام البرازيل في كوبا أمريكا الأخيرة، فقد انفجر ميسي غاضبا ليتهم مسؤولي الاتحاد بالفساد ويُصرح: "يمهدون البطولة ليتوج بها الفريق المستضيف – البرازيل – ".
تسليم شقق المرحلة الأولى لـ دار مصر بالقاهرة الجديدة.. الأحد
تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، تسليم 336 وحدة سكنية لـ14 عمارة للفائزين بها بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى بمنطقة شمال القرنفل كود (111) بمدينة القاهرة الجديدة، الأحد المقبل.
خروج قطار عن القضبان في كندا.. والشرطة تعلن الطورائ
أفادت وسائل إعلام محلية كندية بأن سلطات مقاطعة سيبرس بولاية ألبرتا الكندية أعلنت الطوارئ منذ قليل بعد خروج قطار محمل بمواد قابلة للاشتعال عن القضبان.
شاهد.. انفجار غاز يطيح بطفلين في الهواء
تسبب تسريب غاز في انفجار هائل أدى إلى إصابة طفلين.
الأوقاف تحذر من جريمة زواج القاصرات
حذرت وزارة الأوقاف من جريمة زواج القاصرات بصفة عامة، وذلك بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك وارتباط إجراء كثير من عقود النكاح (الزواج) بالأعياد.
هالة صدقى تنهار في عزاء والدتها وتمنع التصوير
تلقت الفنانة هالة صدقى عزاء والدتها مساء الجمعة داخل كنيسة المرعشلى بمنطقة الزمالك وقام أحد المقربين منها بالحديث مع المصورين وإعلامهم بأن التصوير ممنوع داخل العزاء، ولكن يمكنهم فقط التواجد بالمحيط، وقد انهارت بالبكاء على والدتها خاصة وانها رحلت بعيدة عنها حيث كانت فى الساحل الشمالى.
تعرف على كيفية السعي بين الصفا والمروة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن السعي بين الصفا والمروة يكون سبعة أشواط، تبدأ من الصفا، وتختم بالمروة، ويتشرط في السعي أن يكون بعد طواف؛ سواءٌ كان ركنًا أو واجبًا أو نفلًا.
بعد إنفاق 2.9 تريليون جنيه.. كيف أسهمت مبادرة حياة كريمة في بناء الإنسان
أشاد محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، بمبادرة حياة كريمة لدعم القرى الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب السابع، بالعاصمة الإدارية، والتي تأتي إستمرارا للمبادرة التي تم إطلاقها من قبل.
جوجل يحتفل بميلاد مديحة كامل.. ماتت صائمة وأوصت بألا يلمس جسدها أحد.. فيديو نادر
يحتفل اليوم الموقع العالمي «جوجل» بذكرى ميلاد الفنانة الرقيقة «مديحة كامل»، والتي ولدت في الإسكندرية عام 1948 وتوفت عن عمر يناهز 48 عامًا في شهر رمضان بعد أدائها لصلاة الفجر جماعة ليجدوها وقد صعدت روحها إلى السماء في الصباح.
بلاغ للنائب العام ضد فيديوهات أحمد حسن وزينب
أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الامين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، المستشار نبيل احمد صادق، بواقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعرف باسم فيديوهات "أحمد حسن وزينب".
بـ هوت شورت وبليزر.. غادة عادل تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير
نشر المصور الفوتوغرافى خالد فضه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا جديدة للفنانة غادة عادل من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
حاولت الانتحار.. والد المتهمة بقتل طفلي زوجها بـ البحيرة يكشف مفاجآت جديدة.. فيديو و صور
نفى والد المتهمة بقتل طفلي زوجها بالبحيرة الاتهامات المنسوبة لابنته وقال طايل عوض فرج، والد المتهمة "هناء" إن ابنته تزوجت أنور والد الأطفال فى بداية عام 2019 وبعد شهرين من زواجها توفي الطفل الأصغر وتم عرض جثة الطفل علي مفتش صحة مستشفى حوش عيسي المركزي وأقر عدم وجود أي شبهة جنائية وأن الطفل توفي إثر إصابته بثقب في القلب، وطلبنا وقتها عرض جثة الطفل على الطبيب الشرعي لإبعاد الشبهة عن ابنتي، إلا أن والده رفض وتم دفن جثة الطفل.
رسميا.. إيقاف الأسطورة ميسي 3 أشهر دوليا.. وتغريمه 50 ألف دولار
قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم " كونميبول" إيقاف الأسطورة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين لمدة ثلاثة أشهر بسبب اتهامه لمسؤولي الاتحاد بالفساد وذلك عقب خروج منتخب الأرجنتين أمام البرازيل في كوبا أمريكا الأخيرة، فقد انفجر ميسي غاضبا ليتهم مسؤولي الاتحاد بالفساد ويُصرح: "يمهدون البطولة ليتوج بها الفريق المستضيف – البرازيل – ".
تسليم شقق المرحلة الأولى لـ دار مصر بالقاهرة الجديدة.. الأحد
تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، تسليم 336 وحدة سكنية لـ14 عمارة للفائزين بها بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى بمنطقة شمال القرنفل كود (111) بمدينة القاهرة الجديدة، الأحد المقبل.
خروج قطار عن القضبان في كندا.. والشرطة تعلن الطورائ
أفادت وسائل إعلام محلية كندية بأن سلطات مقاطعة سيبرس بولاية ألبرتا الكندية أعلنت الطوارئ منذ قليل بعد خروج قطار محمل بمواد قابلة للاشتعال عن القضبان.
شاهد.. انفجار غاز يطيح بطفلين في الهواء
تسبب تسريب غاز في انفجار هائل أدى إلى إصابة طفلين.
الأوقاف تحذر من جريمة زواج القاصرات
حذرت وزارة الأوقاف من جريمة زواج القاصرات بصفة عامة، وذلك بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك وارتباط إجراء كثير من عقود النكاح (الزواج) بالأعياد.
هالة صدقى تنهار في عزاء والدتها وتمنع التصوير
تلقت الفنانة هالة صدقى عزاء والدتها مساء الجمعة داخل كنيسة المرعشلى بمنطقة الزمالك وقام أحد المقربين منها بالحديث مع المصورين وإعلامهم بأن التصوير ممنوع داخل العزاء، ولكن يمكنهم فقط التواجد بالمحيط، وقد انهارت بالبكاء على والدتها خاصة وانها رحلت بعيدة عنها حيث كانت فى الساحل الشمالى.
تعرف على كيفية السعي بين الصفا والمروة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن السعي بين الصفا والمروة يكون سبعة أشواط، تبدأ من الصفا، وتختم بالمروة، ويتشرط في السعي أن يكون بعد طواف؛ سواءٌ كان ركنًا أو واجبًا أو نفلًا.
بعد إنفاق 2.9 تريليون جنيه.. كيف أسهمت مبادرة حياة كريمة في بناء الإنسان
أشاد محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، بمبادرة حياة كريمة لدعم القرى الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب السابع، بالعاصمة الإدارية، والتي تأتي إستمرارا للمبادرة التي تم إطلاقها من قبل.