مبادرة حياة كريمة للرئيس السيسي تتصدر عناوين الصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم /السبت/، عددا من قضايا الشأن المحلي.



الأهـــــــرام:

ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ابتكرت أساليب تمويلية متنوعة منها تبرعات الجهات الاستثمارية والبنوك والجمعيات الأهلية بجانب الاستثمارات الحكومية التي وصلت إلى 211 مليار جنيه منها 30 مليارا لمدن الصعيد ، بالإضافة إلى منحة من البنك الدولى قدرها 500 مليون دولار لتطوير المناطق الأكثر فقرا في محافظتي قنا وسوهاج من خلال الإنفاق على تحسين مستويات التعليم والصحة وإدخال المرافق العامة.

وأضافت الصحيفة أن المحافظات بدأت في وضع الخطط التنفيذية للمبادرة حيث تعتزم محافظة المنيا تطوير 13 من القرى الأكثر احتياجا وتلبية احتياجاتها من المشروعات التنموية، وفي أسيوط تم تأهيل 835 منزلا بـ 45 قرية بتكلفة اجمالية 37 مليون جنيه.

وفي موضوع آخر، ذكرت "الأهرام" أن وفد من البنك الدولي أشاد بتنفيذ تجربة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وذلك خلال تفقده أمس عددا من الوحدات الصحية بالمحافظة لمتابعة التشغيل التجريبي للمشروع على أرض الواقع.

وأكد الوفد، الذي ترأسته الدكتورة ركها منون مديرة قطاع الصحة والسكان والتغذية بالبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تسجيل 25% من المواطنين على المنظومة الإلكترونية للتأمين الصحى الشامل في أقل من شهر يعد مؤشرا إيجابيا على ثقة المواطن ونجاح المنظومة.

وأشارت إلى أن الوفد أثني، أيضا، على نظام طب الأسرة وفتح الملفات العائلية لتشمل نحو 80% من المستهدف بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني لنظام الاحالة من الوحدات للمستشفيات الذي يتم تطبيقه لأول مرة فى مصر.

وذكرت "الأهرام" أن قوات حرس الحدود نجحت في تدمير فتحتى نفق جديدتين على الشريط الحدودى بشمال سيناء، بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين..كما تم ضبط 18 قنبلة معدة للتفجير و46 مقذوفا نصف بوصة و20 دانة هارون ومدفع و8 هواتف للاتصال عبر الاقمار الصناعية و994 جهاز و9 بندقيات ومسدسات من انواع مختلفة وكميات من الذخيرة المختلفة الأعيرة فى وسط سيناء.

وأضافت أن القوات تمكنت، أيضا، من ضبط 300 كيلو جرام من مادة اليوريا التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، و1855 كيلوجرامًا من جوهر الحشيش المخدر، و392 ألف قرص من عقار الترامادول والكبتاجون المخدر، و2486 كيلوجرامًا من نبات البانجو، و1250 كيلوجرامًا من بذور البانجو والخشخاش، و6 كيلوجرامات من مادة الهيروين.

وفي الشأن الدولي، ذكرت "الأهرام" أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أعلن أن بلاده انسحبت رسميا مع معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى مع روسيا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب انتهاكها القانون الدولى الخاص باستخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية..وأوضح بومبيو أن الانسحاب الأمريكى من المعاهدة دخل حيز التنفيذ رسميا أمس الجمعة.





الجمهورية:

من جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن وزارة التعليم العالي أعلنت أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية المقبول بالجامعات بلغ 180 ألف طالب وطالبة وأن إمكانية تغيير الرغبات متاحة حتى السابعة من مساء الغد بحد أدنى للعلمى 320 درجة والأدبى 279 درجة.

وأضافت أن كليات العلوم والحاسبات والمعلومات والألسن والهندسة والإعلام أتت على قمة رغبات الطلاب خلال الأيام الماضية، ومن المنتظر إعلان النتيجة نهاية الأسبوع وفتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب.لافتة إلى أن هناك ما يقرب من 4 آلاف و200 مكان شاغر بكليات الحاسبات والمعلومات والمتوقع أن يكون الحد الأدنى 92.5% خاصة أن من التحق بها فى المرحلة الأولى أعداد قليلة جدا.

وفي شأن آخر، ذكرت (الجمهورية)، أن لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد استمعت إلى إحاطة بالترتيبات والإجراءات الخاصة بموسم الحج بحضور ممثلي الوزارات والأجهزة المعنية بشئون الحج.

وأعلن الدكتور علاء عيد مستشار وزير الصحة للطب الوقائى انشاء قاعدة بيانات صحية لكافة الحجاج لتجهيز الأدوية اللازمة قبل السفر وحجز المستشفيات لحالات الفشل الكلوى أو الأورام وتم شحن أكثر من 16 طن أدوية ومستلزمات طبية وتوزيعها على عيادات البعثة بالأراضى المقدسة ليصل عدد الحجاج الذين ترددوا على عيادات البعثة حتى الآن إلى 13979 حاجا تلقوا الكشف الطبى والعلاج المناسب وتم تحويل 30 حاجا إلى المستشفى لتلقي العلاج وتماثل 10 حجاج للشفاء وما زال 19 حاجا تحت الملاحظة.

وأشارت (الجمهورية)، إلى أن لجنة اختبارات القيادات المحلية انتهت من المقابلات الشخصية لنحو 1000 تقدموا لمسابقة القيادات المحلية رقم 2 لسنة 2019 لشغل 65 درجة من قيادات المحافظات من الدرجة الممتازة والعالية ومديرى العموم وتنتهي اللجنة من كامل مهمتها خلال الشهر تمهيدا لإعلان النتائج والمرشحين خلال سبتمبر القادم.

وأضافت أن وزارة التنمية المحلية سوف تنظم دورة تدريبية متخصصة بمركز سقارة للمرشحين بعد اجتيازهم للمقابلات الشخصية والالتزام بتطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية والشفافية والعدالة فى اختيار القيادات الجديدة بما يحدث نقلة نوعية في العمل بالمحليات ودفع عجلة التنمية.





أخبار اليوم:

بدورها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية أكد أن تكلفة المراحل الثلاث لتطوير 277 قرية بلغت 13 مليار جنيه، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن هناك 4500 قرية و28 ألف تابع لها تحتاج إلى تطوير.

وقال راضي إن المبادرة ترسخ الشراكة بين الحكومة والجمعيات الأهلية لتوفير الخدمات والرعاية للأسر الفقيرة حيث تم تقسيم القرى إلى 3 فئات وفقا لنسبة الفقر لاستهداف الأسر الأكثر احتياجا والأيتام وذوى الإعاقة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركاء من الشباب المتطوعين والمؤسسات الحكومية ووزارتى التضامن الاجتماعى والتخطيط والجمعيات الأهلية.

وفي موضوع ثان، ذكرت (أخبار اليوم) أن وزارة التموين أنذرت نحو 2 مليون مواطن بالحذف من بطاقات التموين لعدم توفيق أوضاعهم وفقا للمعايير والضوابط الجديدة لاستحقاق الدعم، وأكد مصدر مسئول بالتموين أن الفحص كشف عن وجود نحو 600 ألف بطاقة تموينية يحصل أصحابها على مرتبات ودخول مرتفعة بالقطاع الحكومى ، ومنهم أصحاب أعمال ممن يسددون ضرائب جمركية على الصادرات وضريبة قيمة مضافة وتم إعطاء هؤلاء فرصة لتوفيق أوضاعهم حتى 20 أغسطس القادم على أن يتم الحذف أول سبتمبر المقبل.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم) أن المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم بالسودان شمس الدين كباشى قال إنه تم فصل 9 جنود من قوات الدعم السريع فيما يتعلق بأحداث العنف الأخيرة في مدينيتي أم درمان والأبيض.

وأضاف كباشى أن المجلس اتخذ قرارا بمحاسبة أعضاء لجنة أمن ولاية شمال كردفان بمن فيهم حاكم الولاية لاتهامهم بالقصور فيما يتصل بأحداث مدينة الأبيض، معربا عن أسفه لسقوط الضحايا فى الحادث، ومؤكدا أن المجلس العسكرى والقوات النظامية اتخذت التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الأحداث.