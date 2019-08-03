التنمية المحلية والإسكان ومحافظ شمال سيناء يناقشون مشروعا متكاملا لتطوير خليج نعمة

عقدت وزارة التنمية المحلية اجتماعًا مع وزارة الإسكان، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وأحد المكاتب الاستشارية والمستثمرين لمناقشة مشروع تطوير قلب خليج نعمة بشرم الشيخ.



وخلال الاجتماع، تم عرض تفاصيل المشروع وما يمثله من أهمية كبرى في النهوض بالمنظومة السياحية لمدينة شرم الشيخ وجذب أسواق جديدة وجعل المدينة منافسًا قويًا لباقي المقاصد السياحية العالمية.



كما تم استعراض بعض عناصر المشروع، والذي يتضمن تطوير الممشى السياحي، والتي تتضمن إقامة بعض الأنشطة التجارية والترفيهية والمطاعم والكافتيريات العالمية واستغلال الجبل الملحق بمنطقة الاحتفالات في عمل منصة للألعاب النارية وإقامة بحيرة مائية ومسار للدراجات.



من جانبها، قالت وزارة التنمية المحلية إن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بجهود كبيرة لتطوير البنية التحتية لمدينة شرم الشيخ لتصبح مقصد سياحي عالمي ومركز دولي للمؤتمرات والمعارض.



وأكدت أهمية استمرار جهود المحافظة والجهات المعنية للحفاظ على المكانة العالمية لمدينة السلام ودفع جهود التنمية على أرض سيناء.



وأشادت الوزارة بفكرة المشروع والتي ستساعد في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للسائح في شرم الشيخ وزيادة معدلات إنفاقه، وطالبت بوجود دراسة متكاملة للمنطقة بالكامل وسرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع، خاصة حركة سير السيارات والمشاة وتحويل المرافق وإجراءات التأمين للمنطقة ومسار للدراجات.



وأكدت وزارة الإسكان أهمية وجود مخطط كامل لتطوير منطقة خليج نعمة وليس قطاعات أو أجزاء منها، وطالبت بقيام المكتب الاستشاري والمستثمرين بوضع رؤية متكاملة بمحاورها المختلفة حتي لا نفقد أي فرصة لتطوير المنطقة بالكامل مستقبلًا.



وأشار محافظ جنوب سيناء إلى امتلاك شرم الشيخ البنية السياحية اللازمة لاستقبال جميع الوفود من مختلف دول العالم، بالإضافة للمشروعات التي تمت خلال الفترة الماضية من طرق وقاعة مؤتمرات وتجميل بالتعاون مع الوزارات المختلفة والمحافظة، لافتا إلى أن منطقة خليج نعمة تستحق التطوير لتنويع المنتج السياحي في شرم الشيخ.



وقال محافظ جنوب سيناء إن هناك عددا من المشروعات التي سيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، منها المتحف الجديد قبل نهاية العام الجاري ومشروعات أخرى في قطاع الإسكان.



وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على سرعة إعداد مشروع وتصور متكامل لتطوير المنطقة تمهيدًا لبحثها وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

