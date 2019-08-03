خالد الغندور: منتخب الفراعنة يحتاج التعاقد مع مدير فني متميز ومستشار له

أكد خالد الغندور نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مقبل على مواجهات هامة خلال الفترة المقبلة تتطلب التعاقد مع مدير فني متميز، ومستشار له يكونان على قدر المسؤولية، مرشحا إيهاب جلال لتولي القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة ، وحسن شحاتة في منصب المستشار الفني.





وقال الغندور في تصريح لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط" جميع الدول الأوروبية التي تهتم بكرة القدم تتجه حاليا إلى هذا التفكير المدير الفني، والمستشار الفني خاصة مع التطور الكبير التي تشهده عالم الساحرة المستديرة.





وأضاف: في حالة الاستقرار على اختيار مدير فني فقط لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر دون تعيين مستشارا له ، أرشح أحد المدربين : حسن شحاتة، ، إيهاب جلال ، حسام البدري ، حسام حسن ، طلعت يوسف ، داعيا إلى ضرورة سرعة الانتهاء من اختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم ، بجانب تشكيل لجان جديدة للمسابقات والحكام ، وشؤون اللاعبين، والتظلمات لاستقرار الأوضاع خاصة وأن منتخب الفراعنة تنتظره مواجهات هامة على المستوى القاري متمثلة في خوض التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون، بالإضافة إلى خوض غمار منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



