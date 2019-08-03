شاهد.. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

استعرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، السبت، الحالة المرورية بشوارع القاهرة، من خلال google earth.





ورصدت اللقطات الجوية، سيولة مرورية عالية في طريق صلاح سالم، خاصة في الاتجاه القادم من مسجد الرحمن الرحيم ومتجهة إلى المطار.





وأظهرت اللقطات، أن الاتجاه الآخر من طريق صلاح سالم يشهد سيولة مرورية عند نفق الطيران، كما شهد كوبرى الفنجرى سيولة مرورية أيضًا.





ورصدت اللقطات، سيولة مرورية على كوبري 6 أكتوبر، في الطريق المتجه إلى المهندسين والجيزة، بينما يشهد الاتجاة الاخر سيولة مرورية أيضًا.