انخفاض زوار الشواطئ الإيطالية بسبب الطقس السيئ

أعلن اتحاد المؤسسات الشاطئية الإيطالية أن زوار الشواطىء تراجعوا بنسبة تصل إلى 25٪ خلال شهري يونيو ويوليو، وذلك عقب شهر مايو الماضى الذي وصفته "بالكارثي".



وأكد الخبراء أنه إلى جانب الوضع الاقتصادي للعائلات الإيطالية، كان السبب الرئيسي هو الطقس السيئ الذي أصاب العديد من المنتجعات في أول شهرين من فصل الصيف.موضحين أنه نتيجة لذلك عانت العديد من المؤسسات من أضرار كبيرة.



جدير بالذكر، أن مؤسسات الشاطئ الإيطالية تقوم بتأجير أسرة التشمس والمظلات وعادة ما تقوم على خدمات أخرى، مثل توفير مناطق تغيير الملابس والطعام والشراب.