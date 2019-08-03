ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انخفاض زوار الشواطئ الإيطالية بسبب الطقس السيئ

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:52 ص
شاطئ
شاطئ
أ ش أ
أعلن اتحاد المؤسسات الشاطئية الإيطالية أن زوار الشواطىء تراجعوا بنسبة تصل إلى 25٪ خلال شهري يونيو ويوليو، وذلك عقب شهر مايو الماضى الذي وصفته "بالكارثي".

وأكد الخبراء أنه إلى جانب الوضع الاقتصادي للعائلات الإيطالية، كان السبب الرئيسي هو الطقس السيئ الذي أصاب العديد من المنتجعات في أول شهرين من فصل الصيف.موضحين أنه نتيجة لذلك عانت العديد من المؤسسات من أضرار كبيرة.

جدير بالذكر، أن مؤسسات الشاطئ الإيطالية تقوم بتأجير أسرة التشمس والمظلات وعادة ما تقوم على خدمات أخرى، مثل توفير مناطق تغيير الملابس والطعام والشراب.

ترشيحاتنا

بعد انطلاقه في بورسعيد.. نواب يعلقون على الزواج الإلكتروني: يتطلب تعديلا تشريعيا.. ونائبات يحذرن من مخالفته للشرع

بعد إطلاقها في بورسعيد.. برلماني: الزواج الإلكتروني يحتاج لتعديل تشريعي

بهدف سرقته.. حبس عاطل قتل أستاذا جامعيا بدار السلام

نشرة الفن.. هالة صدقي تتلقى العزاء في والدتها.. تكريم محمد رمضان في أمريكا.. وممثلة تدعو لإبادة الفلسطينيين

لحظات فصلتهم عن الموت .. نجاة رجل وابنته من حادث مروري مروع

عاطفيا ومهنيا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 3 - 8 - 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوزة بكتف واحد وبنطلون غريب.. شاهد أحدث إطلالة لـ زوجة تامر حسني

20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي

مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي