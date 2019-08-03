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تعليم

البدء في تنفيذ خطط الصيانة في مدارس سيناء

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:10 ص
صدى البلد
احمد صالح
أعلنت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أنه تم البدء في تنفيذ خطط الصيانة في مختلف المدارس التابعة للإدارات التعليمية بمراكز المحافظة، في إطار استعداد المديرية للعام الدراسي الجديد 2019\2020م.

وأشارت إلى أنه يجري استكمال الآثاث للمنشآت التعليمية الجديدة، وتجهيز المدارس والمديريات ورياض الأطفال لتكون جاهزة مع بداية العام الدراسي الجديد.

ونوهت إلى أنه يتم متابعة عملية إنشاء المجمع الخدمي الذي يُقام في حي الزهور بالعريش، وبعض المنشآت التعليمية الجاري إنشاؤها في بعض المديريات التعليمية بالمحافظة.

وأشارت إلى أنه تم افتتاح فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالعريش، للاستفادة منها في إعداد وتأهيل المعلمين وتسكينهم على الكادر، علاوة على توفير 23 سيارة لدعم التربية والتعليم بالمحافظة ووضع الية جديدة هامة لسير العملية التعليمية.

وكان اللواء عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أصدر توجيهاته إلى مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، المهندس أحمد سالم بسرعة تجهيز المدارس، وإعدادها للعام الدراسي الجديد، واستكمال أعمال الصيانة والآثاث؛ للانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف، مكلفا لجنة المتابعة بالمرور على مختلف المباني المدرسية، ومعاينتها، ومراجعة تجهيزاتها.

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