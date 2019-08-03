أهالي الترعة البولاقية يشكون من تراكم القمامة

أرسل محمد سليم، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار أكوام القمامة بمنطقة الترعة البولاقية بشبرا مصر بالقاهرة.



وأوضح محمد سليم أن منطقة شارع الترعة البولاقية بالقرب من شارع أحمد حلمى بشبرا، تعانى من التراكم المستمر لأكوام القمامة، مما يفسد المظهر الحضاري.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360