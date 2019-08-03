افتتاح المعرض الشتوى لمنتجات المحلة الكبرى بالعريش في سبتمبر المقبل

أعلن اللواء دكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء، أنه سيتم افتتاح المعرض الشتوى لمنتجات الهيئة العربية للتصنيع والمحلة الكبرى، اعتبارًا من ٢١ من شهر سبتمبر المقبل بالعريش.



وأشار شوشة إلي أنه سيتم البيع بأسعار مخفضة وبأقساط شهرية لمدة عام عن طريق الجمعيات الاستهلاكية بمديريات الخدمات ومجالس المدن .. مشددا على ضرورة ضبط الأسعار.



ونوه إلى أنه سيتم التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لإقامة المعرض ، لتوفير الاجهزة والمستلزمات ، لإتاحة الفرصة أمام الموظفين لشراء احتياجاتهم.



ولفت إلى أنه سيتم توفير الأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف والأغطية والبطاطين وجهاز العروسة.



