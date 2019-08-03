نجيب ساويرس عن تمثيل عمرو عبد الجليل: دمك خفيف على قلبنا

مازح رجل الأعمال نجيب ساويرس الفنان عمرو عبد الجليل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكان عمرو عبد الجليل غرد عبر تويتر قائلا "انا دمي خفيف علي قلبي اوي و بحبني موت 😄😄❤❤ ".
ورد عليه رجل الأعمال نجيب ساويرس مازحا اياه قائلا "و على قلبنا احنا كمان ...".
ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "ايه ي عم نجيب الساعه بقت ٥،، انت معندكش شغل الصبح ولا ايه 😂"و" طبعًا ما هو شريكك يا بشمهندس من أيام كلمني شكرًا 😂😂😂" .
وكان عمرو عبد الجليل غرد عبر تويتر قائلا "انا دمي خفيف علي قلبي اوي و بحبني موت 😄😄❤❤ ".
ورد عليه رجل الأعمال نجيب ساويرس مازحا اياه قائلا "و على قلبنا احنا كمان ...".
ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "ايه ي عم نجيب الساعه بقت ٥،، انت معندكش شغل الصبح ولا ايه 😂"و" طبعًا ما هو شريكك يا بشمهندس من أيام كلمني شكرًا 😂😂😂" .