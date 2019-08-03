نجيب ساويرس عن تمثيل عمرو عبد الجليل: دمك خفيف على قلبنا

مازح رجل الأعمال نجيب ساويرس الفنان عمرو عبد الجليل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وكان عمرو عبد الجليل غرد عبر تويتر قائلا "‏انا دمي خفيف علي قلبي اوي و بحبني موت 😄😄❤❤ ".



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ورد عليه رجل الأعمال نجيب ساويرس مازحا اياه قائلا "‏و على قلبنا احنا كمان ...".



ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎ايه ي عم نجيب الساعه بقت ٥،، انت معندكش شغل الصبح ولا ايه 😂"و" ‏‎طبعًا ما هو شريكك يا بشمهندس من أيام كلمني شكرًا 😂😂😂" .

