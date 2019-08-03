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اقتصاد

النقد الدولى يبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي فى 2019

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:59 م
صدى البلد
رويترز
حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي حتى نهاية العام الحالي بواقع 1.2%.

وفي يوليو الماضي، خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي من 1.4% إلى 1.2% بسبب المؤشرات الضعيفة للربع الأول من السنة الحالية، التي تعود لانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، وتأثير زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة إلى 20% على الاستهلاك الخاص.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سيبلغ نمو الاقتصاد الروسي عام 2020، نسبة 1.9%، وفي 2021 سيصل هذا المؤشر إلى 2%، وفي 2023 و2024 سيبلغ 1.9% و1.8% على التوالي.

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