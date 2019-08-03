شوشة يشارك في وداع حجاج القرعة بشمال سيناء اليوم

يستعد حجاج القرعة بشمال سيناء للسفر اليوم السبت إلى الأراضي السعودية لأداء فريضة الحج للعام الجاري تحت إشراف وزارة الداخلية.





ويقوم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بتوديع الحجاج من أمام الصالة المغطاة بالعريش الساعة الثانية ظهرا بالنسبة لحجاج العريش ورفح والشيخ زويد ، بينما حجاج مدينة بئر العبد الساعة الثالثة ن امام مجلس المدينة.





وأكد المحافظ أن إجمالي عدد حجاج القرعة لهذا العام بلغ ١٤٧ حاجًا وحاجة من مختلف مراكز ومدن المحافظة الذين تم اختيارهم من خلال قرعة علنية.



