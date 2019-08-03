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محافظات

شوشة يشارك في وداع حجاج القرعة بشمال سيناء اليوم

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:53 ص
صدى البلد
احمد صالح
يستعد حجاج القرعة بشمال سيناء للسفر اليوم السبت إلى الأراضي السعودية لأداء فريضة الحج للعام الجاري تحت إشراف وزارة الداخلية.

ويقوم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بتوديع الحجاج من أمام الصالة المغطاة بالعريش الساعة الثانية ظهرا بالنسبة لحجاج العريش ورفح والشيخ زويد ، بينما حجاج مدينة بئر العبد الساعة الثالثة ن امام مجلس المدينة.

وأكد المحافظ أن إجمالي عدد حجاج القرعة لهذا العام بلغ ١٤٧ حاجًا وحاجة من مختلف مراكز ومدن المحافظة الذين تم اختيارهم من خلال قرعة علنية.

وقال شوشة إنه تم توفير ٥ سيارات أتوبيس سياحية لنقلهم من العريش إلى مطار القاهرة الدولي لمواصلة طريقهم إلى الأراضي الحجازية.

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