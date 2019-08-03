ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الليمون يسجل 11 جنيها للكيلو .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 3-8-2019

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، استقرارا اليوم السبت 3 أغسطس 2019 بسوق العبور، وتراوح سعر الليمون البلدي بين 5 و11 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 إلى 3.75 جنيه، وكيلو البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه.

ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 9 جنيهات، والفاصوليا من 18 لـ28 جنيها، وكيلو الباذنجان الرومي 3 جنيهات، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والجزر 9 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 6 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 3.50 جنيه، والخيار الصوب بـ8 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، والبامية 17 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 7 جنيهات، والقلقاس 9 جنيهات، والثوم 8 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات.

واستقرت اسعار الفاكهة اليوم ، حيث تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، وكيلو التفاح المصري من 8 إلى 12 جنيها، والتين البرشومي بـ11 جنيها.

وسجل سعر البرتقال الصيفي 7 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 8 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر 6 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 6 جنيهات، والرمان بـ11 جنيها، الكانتلوب من 3 إلى 6 جنيهات، ومانجو عويس من 15 لـ 25 جنيها.

وبلغ سعر البرقوق سانتا روزا 25 جنيها، وسعر البرقوق المستورد 22 جنيها، والشمام 6 جنيهات، والجريب فروت 15 جنيها.

ترشيحاتنا

الأهلي يواجه اطلع برة في برج العرب ذهابا وإيابا

دعت لإقامة علاقة بين المقبلين على الزواج قبل الزفاف.. قصة سهى قيقانو المطالبة بحرق الفلسطينيين

مواعيد مباريات اليوم السبت 3 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

موجز الرياضة.. اتحاد «كونميبول» يقرر إيقاف ميسي.. حقيقة انضمام إمام عاشور لـ الزمالك..حازم إمام يكشف عن أفضل مدربي الدوري

بهدف سرقته.. حبس عاطل قتل أستاذا جامعيا بدار السلام

هالة صدقى تنهار في عزاء والدتها وتمنع التصوير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوزة بكتف واحد وبنطلون غريب.. شاهد أحدث إطلالة لـ بسمة بوسيل

20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي

مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي