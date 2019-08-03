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رياضة

بعد رحيلهم عن الزمالك عمر صلاح وأحمد دويدار بتيشرت سموحة

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:16 ص
صدى البلد
القسم الميداني
نشر عمر صلاح حارس مرمي نادي الزمالك السابق صورة له برفقة صديقة اللاعب أحمد دويدار المعار من الزمالك لنادي سموحة عبر انستجرام صورة لهم بتشيرت نادي سموحة.

وظهر عمرو صلاح لاعب سموحة الجديد أحمد دويدار على إحدى شواطئ مدينة الإسكندرية أثناء تدريبهم مع فريق سموحة السكندري.

وعلق عمر صلاح علي الصورة "التحدي الجديد بدأ للتو".

ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه عبر انستجرام. 

وكان نادي الزمالك قد عرض بيع بعض اللاعبين بعد حصول الأهلي على بطولة الدوري المصري وخسارة الزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي.

اشترت إدارة نادي سموحة عمر صلاح نهائيا من نادي الزمالك بعد اعارة احمد دودار من الزمالك للعب الموسم المقبل مع نادي سموحة.

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