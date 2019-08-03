ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم .. اتحاد الكرة يناقش تغليظ العقوبات في المنظومة الرياضية والجماهير بالموسم الجديد

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:16 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
يسري غازي
يناقش اتحاد الكرة اليوم السبت، تغليظ العقوبات على عناصر المنظومة الرياضية والجماهير فى الموسم الكروى الجديد 2019-2020.

ومن المقرر أن يعقد المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات اجتماعا مع مندوبى أندية الدورى الممتاز مطلع الأسبوع القادم من أجل مناقشة تعديل بنود لائحة العقوبات فى الدورى المحلى المقرر انطلاقه يوم 14 سبتمبر القادم.

ومن المنتظر أن يتطرق الاجتماع إلى إضافة بنود جديدة تشمل تغليظ العقوبات من أجل وضع ضوابط وآليات لمعاقبة أي عناصر من المنظومة الرياضية فى الدورى الجديد.

كما يناقش اجتماع رئيس المسابقات ومدربي الأندية وضع آلية تضمن دخول الجماهير إلى الملاعب وفقا لمعايير وضوابط صارمة لمواجهة الخارجين عن النص فى المسابقة المحلية.

ترشيحاتنا

مطرب لبناني شهير يرفض مشاركته في برنامج the voice

هالة صدقى تنهار في عزاء والدتها وتمنع التصوير

الإفتاء تحذر من 9 أفعال محرمة على الحجاج طوال فترة الإحرام

بعد ذراع سنوسرت.. مصريون وصينيون شوهوا الآثار بالحب وأشياء أخرى.. صور

صحيفة ماركا: الثورة السعودية في ألميريا تستهدف الصعود إلى الدوري الإسباني

نجيب ساويرس عن تمثيل عمرو عبد الجليل: دمك خفيف على قلبنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوزة بكتف واحد وبنطلون غريب.. شاهد أحدث إطلالة لـ زوجة تامر حسني

20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي

مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي