بعثة الحج الطبية: حملة مفاجئة للاطمئنان على جودة وصلاحية الطعام.. فيديو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى" اليوم، السبت، تقريرا حول تنظم حملة تفتيشية مفاجأة على مطاعم أحد فنادق الحجاج من جانب البعثة الطبية للحج.



وقال الدكتور محمد ضاحي، رئيس بعثة الحج الطبية، إن البعثة قامت بتنظيم حملة تفتيشية مفاجأة على المطاعم أحد فنادق الحجاج للاطمئنان على تاريخ صلاحية الطعام، وجودة طهي الطعام، والتخزين الآمن، وفصل التخزين ما بين الوجبات الغذائية وبعضها.



وأكد رئيس بعثة الحج الطبية أن كل شيء يسير على ما يرام هناك في مطاعم الفنادق، ولكن كان هناك بعض الملاحظات القليلة على بعض أنواع الطعام وكيفية تخزينها من أجل حصول الحاج المصري على الطعام يتم تخزينه بطريقة آمنة.



وأضاف رئيس بعثة الحج الطبية أن هناك نوعا من أنواع الرضا من جانب متلقي الخدمة والمقيمين في الفندق "الحجاج" عن جودة الطعام.



