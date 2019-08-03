إزالة 56 حالة تعد على أملاك الدولة بكفر شكر

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء ري أو طرق أو نيل و أراضي زراعية وذلك بإشراف اللواء حمدى حشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية.



وقال المهندس محمد الحسينى عبدالرحمن رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الحملة تمت بمشاركة اللواء حسين جنديه مساعد مدير الامن والمهندس نبيل عبد العظيم سكرتير عام المركز والعقيد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر ومسئولى الري والنيل والطرق والادارة الزراعية.



واضاف الحسينى أن حمله الازالة أسفرت عن إزالة ٥٦ حالة بمساحة ٢٩٨٧ م٢ ( ٣٠ حالة ري و ١١ طرق و ١٣ نيل و ٢ أرض زراعية في مهدها).



وأوضح أن الحملات مستمرة للقضاء على كافة أنواع التعديات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يخالف القانون بهدف الحفاظ علي هيبة الدولة.