ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 56 حالة تعد على أملاك الدولة بكفر شكر

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:50 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء ري أو طرق أو نيل و أراضي زراعية وذلك بإشراف اللواء حمدى حشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية.

وقال المهندس محمد الحسينى عبدالرحمن رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الحملة تمت بمشاركة اللواء حسين جنديه مساعد مدير الامن والمهندس نبيل عبد العظيم سكرتير عام المركز والعقيد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر ومسئولى الري والنيل والطرق والادارة الزراعية.

واضاف الحسينى أن حمله الازالة أسفرت عن إزالة ٥٦ حالة بمساحة ٢٩٨٧ م٢ ( ٣٠ حالة ري و ١١ طرق و ١٣ نيل و ٢ أرض زراعية في مهدها).

وأوضح أن الحملات مستمرة للقضاء على كافة أنواع التعديات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يخالف القانون بهدف الحفاظ علي هيبة الدولة.

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لتبرعات شيخ الأزهر لصندوق تحيا مصر ومستشفى الأورام

نشرة الفن.. هالة صدقى تنهار فى عزاء والدتها.. وأصالة توجه رسالة لصديقتها الخائنة

الإسرائيليون سبب خروجي من الحكومة.. وزيرة أردنية سابقة تكشف مفاجأة

شاهد.. فرحة عارمة بشوارع السودان بعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية

شاهد.. لحظة خروج قطار شحن عن مسار قضبان سكة حديد

علاج الاسهال بالأعشاب.. وسائل طبيعية للشعور بالارتياح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوزة بكتف واحد وبنطلون غريب.. شاهد أحدث إطلالة لـ بسمة بوسيل

20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي

مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي