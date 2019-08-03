المشاط: إدراج مادة أخلاقيات السياحة في مناهج التعليم الأساسي

بحثت رانيا المشاط وزيرة السياحة أوجه التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة المقبلة.





واستهلت رانيا المشاط الاجتماع بالتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة بين وزارتي السياحة والتربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أن هذا يأتي في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته الوزارة والذي ترتكز أحد محاوره علي الاستثمار في العنصر البشري، ويتضمن ربط المناهج التعليمية الفنية باحتياجات سوق العمل، والعمل على نشر أخلاقيات السياحة لرفع الوعي السياحي لدى الأجيال القادمة، وتعريفهم بأهمية السياحة ودورها في دعم الاقتصاد القومي.





وأكدت رانيا المشاط أن السياحة هي أحد أهم مجالات توفير فرص العمل، مشيرة الى ان هدفها كوزيرة سياحة أن يعمل على الأقل فرد من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة سواء من خلال الأنشطة المباشرة أو غير المباشرة





وأشارت رانيا المشاط إلى أهمية تقديم النماذج الناجحة من العاملين في المجالات المختلفة بقطاع السياحة ورجال الأعمال وأصحاب ومديري الفنادق والمنشآت السياحية لطلبة المدارس ليكونوا قدوة لهم، مما سيخلق الرغبة لدى الطلبة للالتحاق بالعمل في السياحة بعد تخرجهم، وسيكون له اكبر الأثر في تغيير ثقافة المجتمع تجاه هذا القطاع الهام، وغرس مفهوم السياحة كصادرة خدمية واعتبار العاملين بها كمصدرين، فالسياحة تمثل 30% من الصادرات الخدمية على مستوى العالم.





وخلال الاجتماع تم الاتفاق على وضع تصور لإدراج مادة أخلاقيات السياحة في مناهج التعليم الأساسي، كما تم الاتفاق على تنظيم اول مسابقة على مستوى جمهورية مصر العربية تحت عنوان "سفير السياحة" لطلاب المرحلة الثانوية في عدد من المحافظات؛ وذلك لنشر الوعي بينهم بأهمية السياحة والمحافظة على المناطق السياحية والتراثية بمحافظاتهم؛ على ان يتم تدشين هذه المسابقة مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠١٩ /٢٠٢٠.





كما تم خلال الاجتماع الاتفاق علي أطر التعاون بين الوزارتين من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين وإعداد بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من أوجه التعاون.