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رئيس قطاع التسكين بمكة: نشرح للحجاج أماكن الزيارات وأوقات الطواف ..فيديو

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:22 ص
حجاج مصريين
حجاج مصريين
مي محمد
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية " الأولى" ، اليوم السبت، تقريرًا حول كل ما يتعلق بالحجاج المصريين بالأراضي المملكة العربية السعودية وتسكينهم.

وقال مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، اللواء عمرو لطفي، إنه يتم تسكين حجاج بيت الله وفقًا لـ كارت التعارف لدى الحاج.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، أن جميع أمور الحجاج تتم بسهولة ويسر، و الوجبات التى تقدم لهم جميعها جيدة.

من جانب آخر، قال اللواء عصام عثمان، رئيس قطاع التسكين بمكة، إنه في كل دور في الفندق يوجد ضابط مسئول عن تسكين الحجاج، ومن ثم يبدأ الشرح لكل حاج أماكن الزيارات وأوقات الطواف والتفصيلات الخاصة بالرحلة.


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