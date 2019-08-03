بعد طقوس الإسرائيليين فى الأردن.. رد صادم من الملك وإجراءات صارمة ضد اليهود

كشفت وسائل الإعلام الأردنية عن رد الملك عبد الله الثاني ووزير الأوقاف الأردني، الدكتور عبد الناصر أبو البصل، على إقامة عدد من اليهود الإسرائيليين طقوسا فى مقام النبي هارون.



في السياق نفسه، رفض العاهل الملك عبد الله الثاني لقاء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي كان مخططا له مسبقًا.



وأصدر الوزير أبو البصل تعميمًا بعد مشاورات مكثفة مع الأجهزة الأمنية، يقضي بإغلاق مقر النبي هارون في مدينة وادي موسى، جنوبي البلاد، بعد قيام مجموعة من السياح الإسرائيليين بطقوس يهودية علنية، في خطوة استفزت السلطات الأردنية وأثارت جدلًا اجتماعيًا.



واتخذ الوزير أبو البصل، بعد مشاورات قرارًا سريعًا بإغلاق مقر النبي هارون الذي اختارته مجموعة متدينين يهود، دخلت البلاد على أساس زيارة سياحية، مكانًا لإقامة طقوس وشعائر دينية علنية، وسط ذهول مواطني المنطقة من المواطنين الأردنيين.



ونشر مئات من أهالي المنطقة وغيرهم صورًا وتعليقات بالجملة، تظهر مستوى الاستفزاز، وتوجه اللوم للسلطات الأمنية التي ترافق المجموعات السياحية بالعادة.