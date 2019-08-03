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فن

برنس اللي سماها تونس الخضراء.. محمد محسن: أشجار وزهور في كل مكان

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:08 ص
صدى البلد
نورا نبيل
عبر الفنان محمد محسن عن سعادته بزيارة تونس، وغرد من خلال حسابه على "تويتر" قائلًا: "أول مرة في حياتي أسافر تونس هي المرة دي. عايز مبدئيًا أقول إن اللي سماها تونس الخضراء كان راجل برنس وبيفهم. أشجار وزهور ومساحات خضراء في كل مكان، والأهم من دا كله إن الناس هنا قلوبهم خضراء .. أحب تونس وأعشق شعبها " .

يستضيف المهرجان الصيفي بالإسكندرية المطرب محمد محسن، حيث يقدم حفلا ضمن حفلات صيف 2019 يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس.

ومن المقرر أن يغني محسن عددا من الأغاني لعبد الحليم حافظ ووردة وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من أغانيه منها "في قلبي مكان، تلغراف".

وشارك محمد محسن مؤخرا الفنانة مى كساب فى فيديو كليب غنائي جديد بعنوان "أصول اللعبة" من كلمات نصر الدين ناجى، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندى، وإخراج محمد رفقى.

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