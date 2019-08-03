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مرأة

بـ قلب كبير وهوت شورت.. جويل مردينيان تبرز أنوثتها بصحبة عائلتها

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:34 ص
جويل مردينيان
جويل مردينيان
آية التيجي
نشرت خبيرة التجميل والإعلامية جويل مردينيان صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وهي برفقة أطفالها، وزوجها، وقد ظهرت في الصور بإطلالة مثيرة وجذابة للغاية.

وارتدت جويل مردينيان في إطلالتها هوت شورت جينز باللون الثلجي، وعليه تيشرت كت باللون الأسود، وكوتشي بينك، وهو ما تلائم بشكل كبير مع إطلالتها.

وتركت جويل مردينيان شعرها منسدلًا إلى الوراء، وقامت برفعه من الإمام، حيث كانت تعتمد في الفترة الأخيرة على عمل شعرها ضفائر ذهبية، وهو ما أكمل من إطلالتها، وأبرز منها.

جويل مردينيان لم تتكلف في وضع المكياج، ولكنها اختارت وضع روج بينك، وارتداء نظارة شمسية شكل قلب باللون الأبيض، وهو ما اكمل من إطلالتها بشكل جذاب.

وقللت جويل مردينيان من ارتداء الإكسسوار، إلا أنها اكتفت بارتداء قرطين مع سلسلة بسيطة حول عنقها، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.

جويل مردينيان جويل مردينيان
جويل مردينيان جويل مردينيان
جويل مردينيان جويل مردينيان

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