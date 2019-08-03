التعليم العالي تكشف تفاصيل خطة رفع أداء الإداريين بإدارات الوافدين





وأوضحت أن التدريب يشمل كيفية وضع خطط استراتيجية لجذب الطلاب الوافدين، وتنفيذها وتقديم خدمات متميزة لهم، والتعرف على أفضل الممارسات المطبقة في الدول الأخرى حول رعاية وجذب الطلاب الوافدين مثل الـ Study Buddy Program.



وأوضح التقرير أنه تم عقد برنامج تدريبي خلال يومي 23-25 يوليو الجاري تحت عنوان " Capacity Development for Internationalization "، وذلك بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD).



وأشارت الدكتورة رشا كمال إلى أهمية تدويل التعليم العالي، وفهم مفهوم التعليم المتمحور حول الطالب، واكتساب الوعي حول الفرق بين الثقافات المختلفة، والتعرف على أفضل الممارسات لتلبية احتياجات الطلاب الوافدين، ووضع خطة استراتيجية، وأفكار جاذبة للطلاب الوافدين، مؤكدة على أن الطلاب الوافدين هم أهم مخرجات الإدارة.



من جانبها أشارت إيزابيل ميرنج مديرة الDAAD إلى أهمية هذا التدريب، لرفع كفاءة القوة البشرية للتعامل مع الطالب الأجنبي، وكيفية تنظيم وتنفيذ برنامج ترحيبي وتعريفي للطالب الوافد وكسر رهبة الاغتراب لديه.



ولفت التقرير إلى أن البرنامج يتطرق لمناقشات متعددة حول أفضل الممارسات بالدول الأخرى حول رعاية وجذب الطلاب الوافدين، وفي ختام فعاليات البرنامج التدريبي قدم المتدربون مقترحاتهم وتوصياتهم من خلال خبراتهم العملية وما اكتسبوه من معارف ومهارات حول تطوير الأداء بالإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.



جدير بالذكر أن هذا البرنامج يقع ضمن سلسلة من البرامج التي تتطلع الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين لتنفيذها بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمى (DAAD)، ومنها برنامج حل المشكلات وتعزيز العمل الجماعي، والقيادة الاستراتيجية، وبرنامج إدارة المشروعات، وشاركت في التدريب الدكتورة ريهام باهي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

أعدت الدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي ، تقريرا حول خطة الإدارة؛ لرفع كفاءة القوة البشرية بإدارات الوافدين، والتدريب على كيفية التعامل مع الثقافات الأخرى، وأهمية الطالب الوافد.