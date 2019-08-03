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فن

في ذكرى ميلادها.. حكاية فيلم رفضت مديحة كامل استكمال تصويره بعد ارتداء الحجاب

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:57 ص
صدى البلد
نورا نبيل
يصادف اليوم، السبت، ذكرى ميلاد الفنانة مديحة كامل والتي ولدت في 3 أغسطس 1948 ورحلت عن عالمنا عام 1997.

من المعروف أن مديحة كامل ارتدت الحجاب عام 1992 ولكن ما لا يعلمه الكثير أنها اتخذت هذا القرار خلال تصوير فيلم "بوابة إبليس"، والذي تعاونت من خلاله مع محمود حميدة، وكان من المفترض أن تكون نهاية الفيلم معرفتها أن الطفلة التي قامت بخطفها ابنتها، ولكن مديحة كامل رفضت استكمال تصوير الفيلم بعد ارتداء الحجاب والاعتزال، ونشبت خلافات حادة بينها وبين المنتج وقرر تغيير النهاية بقتلها، وقد حقق الفيلم وقتها نجاحا كبيرا.

من أشهر أفلام مديحة كامل "المعلمة سماح والعفاريت ومشوار عمر والوحوش وشوادر وعيون لا تنام".

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