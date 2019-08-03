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اقتصاد

جهاز 6 أكتوبر يفتح باب تلقي طلبات رفع مخلفات أعمال تشطيب الوحدات السكنية

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:04 ص
صدى البلد
امنة عبد العظيم
أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، فتح باب تلقي الطلبات الخاصة برفع مخلفات أعمال تشطيب الوحدات السكنية، ومخلفات البناء، وذلك طبقًا للرسوم المقررة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أنه سيتم تلقى الطلبات على الرقم 01117271158.

وأكد المهندس شريف الشربينى، أن قيام الجهاز بتوفير تلك الخدمة، يأتى فى إطار الحرص على توفير وتيسير الخدمات المختلفة لسكان المدينة، والحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة والارتقاء به.

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر على أن أى مخالفة بإلقاء المخلفات فى شوارع المدينة، ستواجه بكل حسم، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد مرتكبيها.

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