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اجتماع للاتحاد الأفريقي مع مجموعة من دبلوماسيي القارة ببكين

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:05 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمود نوفل
عقدت السفيرة د. نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، اجتماعا بالمجموعة الأفريقية من السفراء والدبلوماسيين ببكين لاطلاعهم على أنشطة مكتب المستشار القانوني وأنشطة الاتحاد الأفريقي.

وقد أوضحت السفيرة للمجموعة الدبلوماسية الأفريقية في بكين على تطور التقدم المحرز في التوقيع على المعاهدات والتصديق عليها بالمنظمة.

وأشارت إلي إتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) ، التي دخلت حيز التنفيذ في 30 مارس 2019 وبدأت المرحلة التشغيلية في نيامي، النيجر في الاحتفال بالذكرى السنوية علي إنشائها.

وأكدت نجم علي الجهد الذى يبذله مكتب المستشار القانونى لدعم الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي من خلال المساعدة الفنية. 

وأوضحت انه فى ضوء البدء فى تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا سيقوم المكتب المستشار القانوني للاتحاد بإجراء دراسة حول الآثار القانونية للإتفاقية على الاتفاقيات التجارية مع باقي الشركاء.

كما نوهت المستشار القانوني إلى منتدى التعاون الصيني الإفريقي (FOCAC) ، والذي ركز على التعاون بين الدول الأفريقية والصين فى مجالات عدة كالتجارة والبنية التحتية والزراعة والاتصالات مما يسهم فى تنفيذ اجندة ٢٠٦٣ التنموية الافريقية.

كما أشارت السفيرة الى إعلان سوق السماوات المفتوحة أمام حركة الطيران التجارى الأفريقي ، وغيرها من المعاهدات داخل الإتحاد والتي تتطلب توقيع الدول الأعضاء والتصديق عليها.

و فى نهاية اللقاء شكرت نجم بعثة الاتحاد الأفريقي في بكين على التعاون مع مكتبها في تنظيم هذا الحوار.

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