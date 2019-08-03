تمريض الإسكندرية تعقد مؤتمرها الدولي الـ 15 عن الرعاية متداخلة التخصصات

تبدأ صباح الاثنين المقبل، فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الخامس عشر، الذى تنظمه كلية التمريض، بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للأبحاث والدراسات المتقدمة، تحت عنوان" الرعاية الصحية متداخلة التخصصات: سد الفجوة وتحسين الجودة"، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض بسموحة، وتستمر أعماله لمدة يومين.



وقالت الدكتورة مها عادل، عميد الكلية، إن المؤتمر يناقش خلال فترة انعقاده العديد من المحاور الهامة، التي تتعلق بسلامة المرضى وجودة الحياة، والمعلوماتية التمريضية وربطها بالتكنولوجيا الذكية والذكاء الاصطناعي، والقدرة على القيادة وإدارة الرعاية الصحية، واستراتيجية نظم الرعاية الصحية- مصر 2030، وتعاون فرق خبراء الرعاية الصحية.



وأضافت أن عدد الأبحاث المشاركة فى المؤتمر بلغ حتى الآن أكثر من ٨٠ بحثا علميًا من كافة الجهات والدول، مشيرة إلى أن المؤتمر تشارك فيه الدكتورة عفاف مليس، الأستاذ بجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كمتحدث رسمي.



كما يشارك في المؤتمر أيضًا نخبة من العلماء والمتخصصين في العلوم الطبية والتمريضية والعاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات القوات المسلحة، والشرطة، ووزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، والتأمين الصحي، والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، وأعضاء الجمعية العلمية بكليات التمريض العربية، وممثلى وأعضاء مشروع الإيرزمس.