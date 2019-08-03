رشا مجدي: إشادة البنك الدولي بمنظومة التأمين الصحي الشامل يؤكد سير مصر في الطريق الصحيح

قالت رشا مجدي، إن العالم يشيد بإنجازات مصر، كما أن إشادة البنك الدولي بمنظومة التأمين الصحي الشامل تؤكد سير مصر على الطريق الصحيح.





وأضافت رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الدولة والقيادة السياسية تبذل ما في وسعها من أجل مصلحة البلد، ووضع مصر في المكانة التي تستحقها.





وأشارت رشا مجدي إلى أن وفدًا من البنك الدولي زار أمس محافظة بورسعيد، وأجروا جولة تفقدية للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والانطباعات كانت جيدة وأشادوا بالمنظومة.





وأوضحت رشا مجدي أنه تم تسجيل 25% من المواطنين على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل في أقل من شهر، مضيفة أن هذا يعد مؤشرًا إيجابيًا لثقة المواطن في المنظومة.