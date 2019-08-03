بعد احتفاله بعيد ميلاد شقيقته بطريقة طريفة.. خالد الصاوي يتصدر تويتر

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو للفنان خالد الصاوي وهو يحتفل بعيد ميلاد شقيقته الصغري.



وظهر خالد الصاوي في الفيديو وهو يغني انزل ياجميل على الساحة احتفالا بعيد ميلاد شقيقته الأصغر منه بـ 15 عاما في حضور والدته .





ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #خالد_الصاوي وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت أبرز التعليقات كالتالي :





‏خالد الصاوي دا ملوش حل والله 😂😂❤.



‏واحد زي خالد الصاوي دا ف حيااتى ويبقى فل ع الدنيااا💚😍عظمه والله.





‏يا جماعه انا عايزه حد يعملى كدا ف عيد ميلادى زى ما خالد الصاوى بيعمل لأخته 😂😂😂.



‏وفجاءة مصر كلها بقت عايزة ‎#خالد_الصاوي

ف خياتها😎.





وشارك الفنان خالد الصاوي في بطولة فيلم الفيل الازرق ٢ مع الفنان كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا وإياد نصار وهند صبري ومن إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد.