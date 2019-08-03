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رياضة

بث مباشر.. مباراة أستون فيلا ولايبزيج استعدادا للموسم الجديد

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:32 ص
تريزيجيه
تريزيجيه
محمد السعيد
حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمباراة أستون فيلا الإنجليزي ولايبزيج الألماني، استعداد للموسم الجديد.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم الظهور الثاني للنجم المصري محمود حسن تريزيجيه مع أستون فيلا بعد أن شارك أمام تشارلتون في المباراة الماضية.

وعاد أستون فيلا بقيادة الدولي المصري أحمد المحمدي للظهور في الدوري الإنجليزي مرة آخرى بعد غياب 3 مواسم.

ويستهل أستون فيلا مشواره في البريميرليج بمواجهة توتنهام، في العاشر من شهر أغسطس الجاري.









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