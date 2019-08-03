مقتل 13 مسلحا في قصف لسلاح الجو الأفغاني لمخابئ طالبان





وأسفرت الغارة عن مقتل 13 من مقاتلي طالبان وتدمير مجمع وبعض الأسلحة مع الذخيرة.. ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.

قتل 13 مسلحًا على الأقل فى قصف طائرة من طراز /إيه-29/ تابعة لسلاح الجو الأفغاني مخابئ تابعة لحركة طالبان في إقليم فارياب الشمالي .ونقلت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم السبت عن بيان أصدره فيلق شاهين 209، إن القوات الجوية الأفغانية نفذت الغارات الجوية في منطقة بولشيراج.