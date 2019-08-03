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للتدريب على المنظومة الجديدة.. لميس سلامة: دورات للأطباء في بريطانيا

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:46 ص
لميس سلامة
لميس سلامة
كـريـم الـخـطـيـب
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن البلد تشهد مجهودات وإنجازات في كل القطاعات، مشيرة إلى أن الدولة استطاعت بناء مدن ذكية خلال الفترة الأخيرة في كل مكان، بالإضافة إلى التطوير والتنمية في جميع القطاعات.

وأضافت لميس سلامة خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك اهتمامًا ببناء الإنسان المصري من خلال نظام تعليمي جديد متطور، ومنظومة صحية جديدة، وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت لميس سلامة أن زيارة وفد من البنك الدولي لبورسعيد المتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل، لقى ترحيبًا وإشادة جيدة لصالح مصر، مؤكدة أن ما تم إنجازه في بورسعيد يعتبر نواة للانطلاق في باقي المحافظات.

وأشارت لميس سلامة إلى أن الدولة وفرت دورات تدريبية للأطباء المصريين في بريطانيا للتدريب على المنظومة الجديدة وتطبيقها في مصر، مؤكدة أن هناك تنسيق تام بين جميع الجهات والهيئات للاستفادة بكل الخبرات للنهوض بالبلد إلى الأمام.

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