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وزير الدفاع العراقي: نولي أهمية كبيرة لإعادة الجيش إلى مهماته ومحاربة الفساد

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:36 ص
الجيش العراقى
الجيش العراقى
أ ش أ
أكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري اليوم (السبت) أنه يولى أهمية كبيرة لإعادة الجيش العراقي إلى مهماته، ومحاربة الفساد وعدم التهاون في القضاء عليه.

وقال الشمري ـ في مؤتمر صحفي خلال زيارته لمحافظة كربلاء حسبما أفادت قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إنه يبذل كل الجهود اللازمة من أجل الاهتمام بالجندي العراقي .

وبشأن التحقيق في التهم المنسوبة إلى قائد عمليات الأنبار السابق اللواء الركن محمود الفلاحي بـ"التخابر" ، قال الشمري إن "هناك لجنة شكلت وانتهت التحقيقات وانتهى الأمر، ولا يوجد لدينا قائد خائن في الجيش".

وكان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أعلن الشهر الماضي أن اللواء الركن محمود الفلاحي تم تبرئته من التهم المنسوبة له بالتخابر، مشيرا إلى نقل الفلاحي إلى مكان آخر واستبداله بقائد جديد لعمليات الأنبار.

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