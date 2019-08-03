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خبير دولي: قطر أنفقت 137 مليون دولار لتأزم الوضع في سوريا.. فيديو

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:46 ص
تأزم الأوضاع في سوريا
تأزم الأوضاع في سوريا
مي محمد
أكد اللواء رضا يعقوب خبير مكافحة الإرهاب الدولي، أن قطر كانت تساند الإرهاب منذ ستينيات القرن الماضي، حينما طرد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر جماعة الإخوان من مصر.

وأشار "يعقوب" خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن قطر توجهت إلى أفغانستان بزعم الهلال الأحمر القطري ولكنها كانت تريد إقامة مكتب سياسي إرهابي طالبان بأفغانستان، لافتا إلى أن قطر تعد الدولة الوحيدة التي أوجدت مكتب سياسي لعناصر إرهابية طالبان بأفغانستان وأسمته الولاية الإسلامية.

ولفت إلى أنه كانت هناك مصالحة بين المجتمع الأفغاني بما فيهم طالبان من أجل التئام الأوضاع المتأزمة في أفغانستان، إلا أن قطر قامت بفرض قواعد تعسفية على الرأى العام الأفغاني مما أدى إلى انتهاء هذه المصالحة.

وأردف أن قطر قد ساندت داعش كثيرا من خلال توفيرها لسيارات الدفع الرباعي تويوتا، منوها إلى أن قطر أنفقت 137 مليون دولار لتأزم الوضع في سوريا.

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