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بالصدمة الكهربائية.. مئات الأسماك تطير فى كنتاكي.. فيديو

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:51 ص
أسماك
أسماك
شيرين عادل
عرضت فضائية يورونيوز، مقطع فيديو عن مئات من الأسماك تطير فوق الماء.

وأظهر الفيديو، قفز عدة مئات من أسماك الكارب الآسيوي في آن واحد في الهواء بسبب تعرضها لصدمة كهربائية بالقرب من سد باركلي في ولاية كنتاكي الأمريكية.

استخدمت دائرة الأسماك والحياة البرية الأمريكية الصدمات الكهربائية عمدًا لتحديد عدد أسماك الكارب وصيدها ونقلها إلى مكان آخر.

سمكة الكارب من الأنواع الغازية تتطغى على الأنواع الأخرى من الأسماك تتكاثر بسرعة في البحيرات والأنهار خاصة في شرق آسيا، وتكثر أيضا في نهر دجلة والفرات والنيل والأمازون وتنتمي إلى عائلة الشبوطيات.


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