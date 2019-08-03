ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

‎#مليون_جنيه_علشان_اتجوز يتصدر تويتر ومغردون: نخسر فلوسنا وصحتنا وحريتنا

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:17 ص
صدى البلد
القسم الميداني
مع ارتفاع أسعار تكاليف الزواج لأرقام خيالية وتكبيد الشباب المقبلين على الزواج ما لا يطيقون من مهر وشقة ومؤخر وقائمة بمبالغ كثيرة، دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #مليون_جنيه_علشان_اتجوز.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر" وجاءت التعليقات كالتالي:

‏وهتحتاج قدهم عشان تطلق... فبلاش تفكر..‎#مليون_جنيه_علشان_اتجوز.


‏اللي معاه المبلغ ده ويحطه في جوازة يبقى متخلف عقليا 🙄
‎#مليون_جنيه_علشان_اتجوز

‏يعني نخسر فلوسنا وصحتنا وحريتنا ونفسيتنا كله مرة واحدة كدة ‎#مليون_جنيه_علشان_اتجوز

‏‎#مليون_جنيه_علشان_اتجوز
طب هات 50 ألف ومش عايزة جواز 🤝😂


‏مليون جنيه ليييييه أنجلينا جولي 😂😂
‎#مليون_جنيه_علشان_اتجوز.

ترشيحاتنا

عمرها أكثر من 1000 عام .. ضبط مخطوطة قرآن بحوزة تجار آثار بتركيا

النشرة الليلية.. جوجل يحتفل بميلاد مديحة كامل.. إيقاف الأسطورة ميسي 3 أشهر

إحالة المتهم بسرقة كابلات مترو الأنفاق وتعطيل حركة القطارات للجنايات

فيديوجراف| استبعاد 10 فئات جديدة.. التموين تستكمل تنقية البطاقات

تعرف على أسباب ضعف عضلة القلب وطرق العلاج .. فيديو

العشر الأوائل من ذي الحجة.. هل حلق الذقن أو الشعر فيها يبطل الأضحية ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوزة بكتف واحد وبنطلون غريب.. شاهد أحدث إطلالة لـ بسمة بوسيل

20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي

مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي