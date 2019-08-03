‎#مليون_جنيه_علشان_اتجوز يتصدر تويتر ومغردون: نخسر فلوسنا وصحتنا وحريتنا

مع ارتفاع أسعار تكاليف الزواج لأرقام خيالية وتكبيد الشباب المقبلين على الزواج ما لا يطيقون من مهر وشقة ومؤخر وقائمة بمبالغ كثيرة، دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #مليون_جنيه_علشان_اتجوز.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر" وجاءت التعليقات كالتالي:
وهتحتاج قدهم عشان تطلق... فبلاش تفكر..#مليون_جنيه_علشان_اتجوز.
اللي معاه المبلغ ده ويحطه في جوازة يبقى متخلف عقليا 🙄
#مليون_جنيه_علشان_اتجوز
يعني نخسر فلوسنا وصحتنا وحريتنا ونفسيتنا كله مرة واحدة كدة #مليون_جنيه_علشان_اتجوز
#مليون_جنيه_علشان_اتجوز
طب هات 50 ألف ومش عايزة جواز 🤝😂
مليون جنيه ليييييه أنجلينا جولي 😂😂
#مليون_جنيه_علشان_اتجوز.