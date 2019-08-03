انفجار خط مياه بـ شبين القناطر.. والدفع بعربات وفرق الصيانة

شهدت مدينة شبين القناطر انفجار خط مياه 12 بوصة مما أدى إلى انتشار المياه بشكل كبير في الشوارع وتعطل الحركة المرورية ودخول تلك المياه للمنازل والمحلات وهو ما دفع الأهالي للتقدم بشكوى للمحافظة والمدينة بسرعة التدخل لرفع تلك المياه وإصلاح الأعطال.





من جانبه، انتقل غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر إلى موقع انفجار الخط، مشيرا إلى أنه على الفور تم استدعاء عربات شفط المياه بالمدينة إلى جانب عربات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لسرعة الانتهاء من أعمال رفع تراكمات المياه بالشوارع والعمل على إصلاح مكان العطل في أسرع وقت ممكن.





من ناحيتها، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية الدفع بعربات لرفع تراكمات المياه وعدد من الفرق الفنية والحفارات للبدء الفوري في إصلاح العطل.



