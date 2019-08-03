ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انفجار خط مياه بـ شبين القناطر.. والدفع بعربات وفرق الصيانة

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:15 ص
انفجار خط مياه
انفجار خط مياه
إبراهيم الهوارى
شهدت مدينة شبين القناطر انفجار خط مياه 12 بوصة مما أدى إلى انتشار المياه بشكل كبير في الشوارع وتعطل الحركة المرورية ودخول تلك المياه للمنازل والمحلات وهو ما دفع الأهالي للتقدم بشكوى للمحافظة والمدينة بسرعة التدخل لرفع تلك المياه وإصلاح الأعطال.

من جانبه، انتقل غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر إلى موقع انفجار الخط، مشيرا إلى أنه على الفور تم استدعاء عربات شفط المياه بالمدينة إلى جانب عربات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لسرعة الانتهاء من أعمال رفع تراكمات المياه بالشوارع والعمل على إصلاح مكان العطل في أسرع وقت ممكن.

من ناحيتها، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية الدفع بعربات لرفع تراكمات المياه وعدد من الفرق الفنية والحفارات للبدء الفوري في إصلاح العطل.

ونوهت الشركة بقطع المياه عن المدينة لحين الانتهاء من عملية الإصلاح على أن يتم ضخ المياه من جديد فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

ترشيحاتنا

النشرة الليلية.. جوجل يحتفل بميلاد مديحة كامل.. إيقاف الأسطورة ميسي 3 أشهر

زعيم عربي يرفض لقاء نتنياهو

بـ قارب من القصب.. مستكشف ألماني يستعد لإثبات عبور الفراعنة للبحر الأسود.. فيديو وصور

أسعار الذهب اليوم السبت 3 - 8 - 2019 في مصر ..فيديو

بعد طقوس الإسرائيليين فى الأردن.. رد صادم من الملك وإجراءات صارمة ضد اليهود

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوزة بكتف واحد وبنطلون غريب.. شاهد أحدث إطلالة لـ بسمة بوسيل

20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي

مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي