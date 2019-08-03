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انطلاق الموسم الأول من توب موديل أوورد أكتوبر المقبل .. صور

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:26 ص
توب موديل أوورد
توب موديل أوورد
آية التيجي
أعلن كل من محمد مليحه رئيس مسابقة توب موديل أوورد وشادي سويلم الرئيس التنفيذي للمسابقة التي تقام للمرة الأولى عربيًا عن إنطلاق المسابقة في الخامس من أكتوبر المقبل.

يترأس لجنة تحكيم المهرجان مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري لاختيار أفضل موديل، وتحي حفل المهرجان الفنانة شاهيناز ويخرج الحفل المخرج محمد الشريف.

يذكر أن مسابقة توب موديل هي النسخة العربية من المسابقة الدولية، وستقام في مصر هذا العام، ومن المقرر إقامتها العام المقبل بدولة الإمارات.

ويعتبر الهدف من المسابقة هو إختيار أفضل موديل للتوج رسميًا، ويمكن تقديمها كأفضل عارضه ينطبق عليها مواصفات التوب موديل.
توب موديل أوورد توب موديل أوورد
توب موديل أوورد توب موديل أوورد
توب موديل أوورد توب موديل أوورد

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