انطلاق الموسم الأول من توب موديل أوورد أكتوبر المقبل .. صور

أعلن كل من محمد مليحه رئيس مسابقة توب موديل أوورد وشادي سويلم الرئيس التنفيذي للمسابقة التي تقام للمرة الأولى عربيًا عن إنطلاق المسابقة في الخامس من أكتوبر المقبل.





يترأس لجنة تحكيم المهرجان مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري لاختيار أفضل موديل، وتحي حفل المهرجان الفنانة شاهيناز ويخرج الحفل المخرج محمد الشريف.





يذكر أن مسابقة توب موديل هي النسخة العربية من المسابقة الدولية، وستقام في مصر هذا العام، ومن المقرر إقامتها العام المقبل بدولة الإمارات.



