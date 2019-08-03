ضمن مبادرة حياة كريمة.. استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين ببئر العبد مجانا

نفذ المجلس القومي للسكان بشمال سيناء بالتنسيق مع مجلس مدينة بئر العبد شمال سيناء، حملة لاستخراج الأوراق الثبوتية الرسمية للمواطنين الذين تخلفوا عن القيد في السجلات الرسمية للدولة في قرية التلول ببئر العبد، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي يتم تنفيذها بالقرية.





وأضافت مقرر فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء أنه خلال الحملة تم استخراج 51 وثيقة تصادق على الزواج بالمجان لأهالي القرية والتجمعات التابعة لها.







وقالت نوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، إن الحملة نظمها فرع المجلس بالعريش، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، ومديرية أمن شمال سيناء ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ومديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، وذلك تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.يذكر أنه تم اختيار قرية التلول بمركز بئر العبد بشمال ضمن مبادة الرئيس «حياة كريمة» للقرى الأكثر فقرًا في مصر، حيث وصلت نسبة الفقر بين السكان المقيمين بها إلى 84٪.