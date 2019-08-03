اليوم.. استئناف جلسات محاكمة سائح أستوني قتل والدته بالغردقة

تستأنف محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبدالغني عطا الله، وعضوية المستشارين محمود زاهر وخالد فاروق، وأمانة سر عبدالله محمد أحمد وعبدالناصر حافظ، جلسة محاكمة سائح أستوني الجنسية متهم بقتل والدته داخل إحدى القرى السياحية بالغردقة، بعد إحالته في الجلسة الماضية لمستشفى الأمراض العقلية للكشف على قواه العقلية.





كان المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر قد قرر إحالة سائح أستوني لمحكمة الجنايات في واقعة قتل والدته داخل غرفتها بقرية سياحية شهيرة بالغردقة، بعد أن أكدت التحريات صحة الواقعة.





وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة الغردقة بإشراف المستشار نبيل أبوزينة، في الواقعة، أن جريمة القتل وقعت داخل حمام إحدى القرى السياحية الشهيرة جنوب الغردقة، بعد قيام السائح بقتل والدته وذلك بالتعدي عليها بالضرب وإحداث جرح قطعي برأسها، ومصرعها داخل حمام غرفة القرية السياحية.





وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم والمجني عليها والدته وصلا الغردقة ضمن فوج سياحي لقضاء إجازة سياحية، ويقيمان داخل غرف بقرية سياحية جنوب الغردقة، وأن المتهم منذ وصوله للقرية السياحية يتناول الخمور، وقبل ارتكابه الواقعة كان في حالة سكر وحدثت مشادة كلامية مع والدته لتعنيفها له المستمر بسبب تكرار شرب الخمور، مما أدى إلى تعدى المتهم عليها بالضرب وإحداث جرح قطعي بالرأس ونزيف، وحاولت الاستغاثة بالاختباء داخل حمام الغرفة إلا أن المتهم فتح باب الحمام وواصل التعدي عليها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة، حيث اكتشفت إدارة القرية الواقعة وأخطرت شرطة السياحة والمباحث الجنائية، وتم إلقاء القبض على المتهم.





وأوضحت التحقيقات أن المتهم من مواليد عام 1992، وتعوّد على تناول الخمور، وأن المجني عليها من مواليد 1968، وأن السائحين بالغرف المجاورة للغرفة التي شهدت الجريمة سمعوا أصوات استغاثة من المجني عليها، ووجد طبيب القرية الضحية قد لفظت أنفاسها الأخيرة غارقة في دمائها داخل بانيو حمام الغرفة.



