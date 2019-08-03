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أخبار البلد

للحياة أسرار برنامج جديد للإعلامية بيري منصور

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:10 ص
بيري منصور
بيري منصور
أمل مجدي
ينطلق برنامج للحياة أسرار للإعلامية بيري منصور على قناة "الصحة والجمال" يوم الأحد القادم الساعة 11 صباحًا بشكل أسبوعى، والبرنامج يدور حول القيم الاجتماعية التي تحكم حياتنا اليومية، مع إلقاء الضوء على أسرار الجمال وكيفية المحافظة على الصحة العامة، مع طرح كل الأفكار الإيجابية من أجل حياة أفضل.

وكانت بيري منصور حصلت على بكالوريوس الهندسة المعمارية والتصميم البيئي من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (الأكاديمية البحرية) ودبلومة فى إدارة المشاريع.

وسبق لـ بيري منصور أن عملت لموسم فى برنامج عرب وود على قناة روتانا وبرنامج فن بالعربى على قناة الصحة والجمال وبرنامج دردشة على قناة الصحة والجمال.

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