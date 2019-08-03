التأمين الصحى يكشف مصادر تمويل المنظومة الجديدة.. صور

أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن كل موظف أعزب سيقوم بسداد اشتراك قدره 1% من إجمالي دخله الشهرى.



وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة إنه سيتم استقطاع نسبة عند استخراج او تجديد رخص القيادة والسير، وسيتم تحصيل جزء من رسوم العبور على الطرق السريعة، وكذلك نسبة من كل علبة سجائر مباعة، وكذلك نسبة من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ.



وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن الخزانة العامة تتحمل قيمة اشتراك غير القادرين، فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.



جدير بالذكر أن المرحلة التجريبية لنظام التأمين الصحي الشامل انطلقت أول يوليو ببورسعيد.

