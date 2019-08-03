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اقتصاد

لتحديد أفضل السبل لاستثمارها.. الكويت والعراق يوقعان عقدا حول الحقول النفطية الحدودية

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:20 م
الكويت والعراق يوقعان
الكويت والعراق يوقعان عقد حول الحقول النفطية الحدودية
سمر صالح
أفادت صحيفة "الراي" الكويتية بأن الكويت والعراق وقعا بالعاصمة الأردنية عمان عقد إجراء دراسة فنية لحقول النفط الحدودية المشتركة.

ووفقا للعقد فقد اختارت الكويت مع العراق شركة استشارات الطاقة البريطانية (آي.آر.سي اكويبويز) لتحديد أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الحقول.

ومثل الكويت في مراسم التوقيع على العقد وكيل وزارة النفط بالوكالة الشيخ طلال ناصر العذبي فيما وقعه عن الجانب العراقي مدير دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط عبدالمهدي العميدي بحضور مسؤولين من الجانبين.

وقال رئيس وفد الكويت وكيل وزارة النفط بالوكالة الشيخ طلال ناصر العذبي: إن الاتفاق الخاص بالعقد يأتي تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بفتح آفاق التعاون مع الأشقاء في العراق.

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