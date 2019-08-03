عمرها أكثر من 1000 عام .. ضبط مخطوطة قرآن بحوزة تجار آثار بتركيا

ضبطت قوات الأمن التركية مخطوطة من القرآن الكريم يعود تاريخها إلى أكثر من 1000 عام بحيازة عصابة للاتجار في الآثار.

وقالت صحيفة "ديلي صباح" التركية إن قوات الأمن عثرت على المخطوطة بحوزة تجار آثار في مقاطعة موجلا الجنوبية.



وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها بسبب القيود المفروضة على التحدث إلى وسائل الإعلام إن المخطوطة الملفوفة بجلد الظباء صودرت في منطقة يطان في عملية أجريت ضد المهربين من قبل قوات الدرك.



تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم كانوا يخططون لبيع المخطوطة.