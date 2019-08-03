المصرية لتجارة اللحوم: نضخ من 50 إلى 60 طن لحوم يوميا .. فيديو

استعرض برنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم السبت، تقريرا حول الشركة المصرية لتجارة اللحوم بمناسبة قرب عيد الأضحى.



قال محمود السعدني، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة اللحوم، إن الشركة تضخ متوسط يوميا للمجمعات الاستهلاكية من 50 إلى 60 طنا من اللحوم.



وأشار " السعدنى " إلى أنه مع قرب موسم العيد ستصل نسبة الضخ من 85 و90 طنا من اللحوم يوميا ، لافتا إلى أن الشركة تتضمن أنواع اللحوم ضاني ، واللحوم سوداني .



وأردف أن الشركة لديها لحوم برازيلي بلدي من إنتاج مزارع القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، و الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني ،حيث يتم أخذ رؤوس الحيوانات الحية منهم، وقيام الشركة بالذبح و توزيعها في للمجمعات الاستهلاكية.



وأشار إلى ان الأسعار اللحوم خارج المجمعات تصل إلى 140 و 150 جنيها ، بينما تباع في المجمعات بـ 110 .





