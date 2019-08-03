الداخلية تنجح فى إعادة طفل متغيب لأهليته

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية فى إعادة طفل متغيب لأهليته.





وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تجحت فى إعادة طفل متغيب إلى أهليته عقب العثور عليه بدائرة قسم شرطة قصر النيل؛ حيث تمكن المقدم حسام العشماوى رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل من العثور على "طفل" حال سيره بمفرده .





وأفاد الطفل بأنه متغيب عن أهليته ومقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية ، وأنه استقل القطار من محل إقامته "بمفرده" ، وحضر لمنطقة وسط المدينة بالقاهرة.



