الداخلية تنجح فى إعادة طفل متغيب لأهليته

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية فى إعادة طفل متغيب لأهليته.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تجحت فى إعادة طفل متغيب إلى أهليته عقب العثور عليه بدائرة قسم شرطة قصر النيل؛ حيث تمكن المقدم حسام العشماوى رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل من العثور على "طفل" حال سيره بمفرده .
وأفاد الطفل بأنه متغيب عن أهليته ومقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية ، وأنه استقل القطار من محل إقامته "بمفرده" ، وحضر لمنطقة وسط المدينة بالقاهرة.
على الفور تم تقديم الرعاية للطفل وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم التواصل مع أهليته؛ حيث قرر والده بأن نجله متغيب "ولم يحرر محضرًا بشأن غيابه" ، وأنه يقوم بالبحث عنه ، وقد حضرت والدة الطفل وتم تسليمه إليها ، وتعهدت بحسن رعايته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.