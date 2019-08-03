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جاسوس إسرائيلي.. إيران تعلن اعتقال أحد عملاء تل أبيب

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:29 ص
إيران تعلن اعتقال
إيران تعلن اعتقال جاسوس إسرائيلي
سمر صالح
أعلنت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للجهاز الأمني للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت اعتقال جاسوس إسرائيلي وصفته بـ"أحد عملاء الصهاينة“ في إيران.

ونقلت الوكالة عن مصادر في السلطة القضائية الإيرانية، أن المعتقل كان ناشطًا بارزًا يقوم بدور الوسيط في التواصل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، وأنه جرى اعتقاله في مدينة البرز شمال إيران.

وتحدثت المصادر الإيرانية عن دور هذا الشخص في المساعدة على تفاقم الوضع الاقتصادي للبلاد، باعتباره كان يدير شبكة مرتبطة بالعقوبات الأمريكية ضد إيران وينتمي لطائفة منحرفة، ولديه أنشطة مدمرة في تفاقم الظروف الاقتصادية الصعبة ودفع الإيرانيين للاحتجاجات كما حدث في احتجاجات يناير 2018.

ولفتت المصادر إلى اعتقال العديد من أعضاء الطائفة في مناطق مختلفة من البلاد حتى الآن، فيما يتعلق بالإتجار في العملات الأجنبية، وتخزين السلع، والاتجار بالأسلحة وغيرها من الأعمال المدمرة.

ووفقًا للمصادر نفسها فإن الحركات الطائفية، خاصة البهائية والمسيحية الصهيونية، كانت نشطة في جبهة العدو ضد البلاد منذ بداية الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد إيران.

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